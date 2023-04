Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Entscheidung, die Schulen geschlossen zu halten, hat auch das sogenannte Infektionsgeschehen eine Rolle gespielt. Dieses sei „diffus“, so Landrat Fritz Brechtel (CDU), was bedeutet, dass nicht eine Ursache für die hohe Inzidenz gibt und auch kein örtlicher Hotspot im Kreis auszumachen ist. Stattdessen gibt es mehrere Faktoren. Deshalb hinterfragt der Landrat, ob die Inzidenzzahl wirklich das allein entscheidende Kriterium in der Lockerungsdebatte sein darf.

Ein wichtiger Punkt: Anfang der Woche gab es (Stand Dienstagnachmittag) 38 Fälle von Infektionen mit mutierten Coronaviren, davon gehörten 36 zur englischen Variante. Diese sei „sehr