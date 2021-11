Landrat Fritz Brechtel wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Er habe leichte Symptome, befinde sich in Quarantäne und werde zunächst aus dem Homeoffice die Amtsgeschäfte weiterführen, teilt die Pressestelle mit. Vor Ort vertritt ihn der Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler. Präsenztermine wurden vorerst abgesagt oder verschoben. Die Menschen, mit denen Brechtel in den vergangenen Tagen für längere Zeit und ohne Abstand Kontakt hatte, wurden und werden über den positiven Befund informiert und gebeten einen eigenen Schnelltest durchzuführen.