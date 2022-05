Eine halbe Tonne mit Frühlings- und Sommerkleidung, mehr als drei Tonnen haltbare Lebensmittel, Kisten voller Schul- und Bastelsachen sowie Reinigungs- und Hygieneartikel aus dem Kreis Germersheim, werden am Donnerstag, 12. Mai, den polnischen Partnerlandkreis Krotoszyn erreichen und dort an die Menschen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verteilt. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Gesammelt wurden die Güter in einer Spendenaktion Ende April.

Die Spendenaktion organisiert und koordiniert hatten in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere Berthold Simon, ehemaliger Kreisfeuerwehrinspekteur, und Alfred Gadinger, ehemaliger Büroleiter der Kreisverwaltung Germersheim. Tatkräftig unterstützt wurden sie von den Freiwilligen Feuerwehren Wörth, Bellheim und Germersheim, dem Deutschen Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst Hatzenbühl sowie den Bellheimer Vereinen Helferkreis und Freundschaftskreis Bellheim-Kozmin.

Landrat Brechtel wird bei der Ankunft des Transports in Krotoszyn sein. Er wurde von seinem polnischen Amtskollegen Stanislaw Szczotka zur Einweihung der Krankenhauserweiterung am Freitag, 13. Mai, eingeladen.