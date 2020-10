Auch eine eher neue Tradition fällt der Pandemie zum Opfer: Am Samstag ist der 31. Oktober, Halloween - also der Tag, an dem inzwischen auch in Deutschland immer mehr Kinder und Jugendliche um die Häuser ziehen, bei den Nachbarn an der Tür klingeln und um „Süßes oder Saures“ bitten.

Die Inzidenzzahl im Landkreis Germersheim ist jedoch am Freitag auf 110, 1 gestiegen. Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen appelliert Landrat Fritz Brechtel deshalb an alle Kreisbewohner, sich am Wochenende „besonnen zu verhalten“. Deshalb sollte von privaten Halloween-Partys oder dem Sammeln von Süßigkeiten abgesehen werden.

