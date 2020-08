„Wir wissen, dass es viel Arbeit ist, den Schulplan einmalig umzustellen“, so die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße und die Stadt Landau in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Hintergrund ist die Idee, dass die Schüler versetzt in den Unterricht kommen sollen, um für mehr Sicherheit und Abstand in den Bussen zu sorgen. Der flexible Unterrichtsbeginn könne von den Schulleitern eigenständig organisiert werden, heißt es.

In den Schulbussen entstehe ein Engpass, „wenn alle Schüler gleichzeitig zur ersten Schulstunde beginnen, denn dann sind alle Busse besetzt“. Gemäß des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes seien bei der Schülerbeförderung auch Stehplätze zu berücksichtigen. „Ein Schulbus mit 40 Sitzplätzen hat damit gleichzeitig circa 25 Stehplätze. Es kommt vor, dass daher die Schüler dicht gedrängt in den vollen Bussen sitzen oder stehen“, so Brechtel, Seefeldt und Hirsch: „Dieser Zustand ist insbesondere in Coronazeiten nicht zumutbar!“ Dieselben Schulbusse fahren die Schulen auch zur zweiten Schulstunde an, seien jedoch nur zu fünf bis zehn Prozent ausgelastet.

Eltern müssen flexibel sein

Der Lösungsvorschlag der Verwaltungschefs sieht vor, dass ein Teil der Klassen erst zur zweiten oder gar zur dritten Unterrichtsstunde beginnt. Die Schüler könnten dadurch die doppelte Anzahl an Bussen nutzen. „Wir sorgen für die Busbeförderung, die Schulleitungen organisieren den Schulplan so, dass ein Teil der Klassen, zum Beispiel Klassenstufen 8 bis 10, erst zur zweiten oder dritten Schulstunde beginnen“, teilen Brechtel, Seefeldt und Hirsch mit.

„Auch für Eltern bedeute dies, eine gewisse Flexibilität aufzubringen, weil die Kinder gegebenenfalls etwas später zur Schule fahren beziehungsweise erst später wieder nach Hause kommen“, heißt es in der Mitteilung. „Dennoch halten wir die Vorteile dieser Lösung für alle überzeugend“ - mehr Sitzplätze und Sicherheit für alle, mehr Abstand, besseren Infektionsschutz. „Wir appellieren daher an alle Schulleiter der Südpfalz, sich für diese Lösung einzusetzen und an ihren Schulen einen versetzten Schulbeginn zu organisieren“, so die beiden Landräte und der Oberbürgermeister. Die Schulaufsichtsbehörde ADD stehe diesem Vorschlag positiv gegenüber.

Den Vorschlag des Landes, zusätzliche Busse einzusetzen, wollen die Verwaltungschefs ebenfalls prüfen und hoffen auf Verbesserungen bei einigen Linien.