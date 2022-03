Der Landkreis konnte nun Sachspenden aus Schleswig-Holstein in den polnischen Partnerlandkreis Krotoszyn vermitteln. Der Bürgermeister einer Kleinstadt im Norden Deutschlands hatte sich an Landrat Brechtel gewandt.

Überraschende Unterstützung für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge erhält der polnische Partnerlandkreis Krotoszyn von der Gemeinde Lütjenburg aus Schleswig-Holstein. Zwei Lastwagen und zwei Transporter voll beladen mit dem in Krotoszyn benötigtem Material machen sich am Mittwoch auf nach Polen. „Unerwartet erhielten wir vor wenigen Tagen eine E-Mail des Lütjenburger Bürgermeisters, Dirk Sohn. Auch in der Kleinstadt hatten die Menschen Hilfsgüter gesammelt und wollten diese nun zielgerichtet spenden“, schreibt Landrat Fritz Brechtel in einer Pressemitteilung.

Im Internet auf Partnerschaft mit Polen gestoßen

In seiner Internetsuche nach konkreten Ansprechpartnern war der Lütjenburger Bürgermeister auf die Veröffentlichungen des Landkreises Germersheim und dessen konkrete Unterstützung seines polnischen Partners gestoßen. „Uns war es wichtig, dass die Spenden aus Lütjenburg auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, sagte Dirk Sohn in einem Telefonat. Wenige Gespräche und E-Mails später war der Kontakt nach Krotoszyn hergestellt und nach der Entscheidung des Lütjenburger Krisenstabes, die Hilfsgüter dorthin zu fahren, endgültig gefallen: Am Mittwoch sollen die Fahrzeuge mit den Spenden aus Schleswig-Holstein losrollen.

Die Ladung besteht unter anderem aus haltbaren Lebensmitteln, Babynahrung, Erste-Hilfe-Kästen, Taschenlampen, Tiernahrung, Hygieneprodukten, Medikamenten sowie Decken und Kissen. „Es ist ein glückliche Fügung, dass von dieser völlig unerwarteten Seite unser Partnerlandkreis Unterstützung erfährt und mit seinem Spenden auch noch bestens unsere Spendenlieferung ergänzt“, so Landrat Brechtel. Er dankt Dirk Sohn dafür, ganz besonders aber den Lütjenburger Einwohnerinnen und Einwohnern, die so großzügig gespendet haben.

In Krotoszyn freuen sich die Helfenden über diese koordinierte und gezielte Hilfe. Mit wie vielen Geflüchteten dort gerechnet werden muss, weiß keine genau. „Bisher sind es schätzungsweise 6000 Menschen, die zu uns gekommen sind“, wird der Landrat des Landkreises Krotoszyn, Stanislaw Szczotka, zitiert. Viele seien privat untergebracht, allerdings gebe es immer mehr Plätze in Sammelunterkünften. Die gezielte Abfrage von Materialien aus Deutschland sei sehr wichtig. „Dass dabei der Partnerlandkreis als Vermittler auftritt, ist uns sehr wichtig, da wir nicht immer alles annehmen, lagern und gebrauchen können“, so Landrat Szczotka.