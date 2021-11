Im Kreis Germersheim gilt ab Montag die Corona-Warnstufe 2. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bereits seit längerem über dem Schwellenwert im landesweiten Warnstufen-System, am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 555,7. Am Samstag lag auch der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten in Rheinland-Pfalz den dritten Tag in Folge über dem Wert von sechs Prozent. Das bedeute weitere Einschränkungen, die vor allem Menschen ohne Impfschutz treffen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Eine Auswahl der Änderungen: Bei Veranstaltungen in Innenbereichen dürfen nun statt bisher 250 nur noch 100 nicht immunisierte Menschen teilnehmen. In den weiterführenden Schulen gilt Maskenpflicht im Unterricht. Verschärfungen treffen auch den Amateursport (Training und Wettkämpfe) und die Laienkultur (Proben und Auftritte): Statt bisher 25 sind maximal zehn nicht-immunisierte Personen zulässig. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche: Hier sind Gruppen von 25 nicht-immunisierten Teilnehmern unabhängig von der Warnstufe zulässig.

Am Mittwoch wird sich nochmal einiges ändern: Dann will die Landesregierung weitere Verschärfungen umsetzen. Ab einer Hospitalisierungsinzidenz von 3 (drei Aufnahmen von Corona-Patienten in Kliniken auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) gilt dann die 2G-Regel für Veranstaltungen und in der Gastronomie. Das hatte Ministerpräsidenten Malu Dreyer am Donnerstag angekündigt. Am Sonntag lag die Hospitalisierungsinzidenz in Rheinland-Pfalz bei 3,7. Weitere Info hier.