Der Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim präsentiert vom 30. Oktober bis 7. November die Besonderheiten der Region auf der Verbrauchermesse „Offerta“. Direkt im Eingangsbereich der Halle 1 der Karlsruher Messe erhalten die Besucher Tipps für ihren Ausflug in die Südpfalz, Informationen zu Rad- und Wanderwegen sowie Freizeit- und Einkehrmöglichkeiten.

Druckfrisch und kostenlos erhältlich sind der Flyer „Winter in der Südpfalz“ mit Veranstaltungstipps von November 2021 bis Februar 2022 sowie die neue „Radkarte Südpfalz“, die neue Wanderbroschüre Südpfalz, die Ausflugsbroschüre Südpfalz des KVV und der Flyer „Wilde Wochen in der Südpfalz“. Südpfälzer Weine gibt es beim Weingut Kehrt aus Winden. Die Hofmetzgerei Kerth aus Kandel-Minderslachen bietet frische Pfälzer Hausmacher Wurst- und Schinkenspezialitäten.

Auf der Aktionsfläche präsentiert sich am Samstag, 6. November, sowie am Sonntag, 7. November, der Fussballgolfpark Südpfalz aus Kandel. Zu finden ist die Südpfalz in Halle 1. Stand A.02.