Vom 29. Oktober bis 6. November präsentiert der Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim die Besonderheiten des Landkreises Germersheim auf der Verbrauchermesse „offerta“. Druckfrisch und kostenlos erhältlich ist der neue Erlebnisführer Südpfalz mit Tourentipps im Landkreis Germersheim und Gastgeberverzeichnis sowie der Veranstaltungskalender 2023 im praktischen Hosentaschenformat. Die Besucher erhalten außerdem Tipps für einen Ausflug in die Südpfalz, Informationen zu Rad- und Wanderwegen sowie Freizeit- und Einkehrmöglichkeiten.

Südpfälzer Weine gibt es vom Weingut Kehrt aus Winden und vom Sekt- und Weingut Rosenhof aus Steinweiler. Die Hofmetzgerei Kerth aus Kandel-Minderslachen bietet frische Pfälzer Hausmacher Wurst- und Schinkenspezialitäten. Auf der Aktionsfläche präsentieren sich am ersten Wochenende der Abenteuerpark FunForest aus Kandel, am zweiten Wochenende die Steinweilerer Seifenmanufaktur. Zu finden ist die Südpfalz in Halle 1. Stand A.02.