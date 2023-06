Der Landkreis Germersheim präsentiert sich von Donnerstag, 22., bis Sonntag, 25. Juni, am Stand der Metropolregion Rhein-Neckar auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Mit tänzerischen und musikalischen Darbietungen sowie interessanten Vorträgen stellt sich die Südpfalz als attraktives Urlaubs- und Ausflugsziel dar. Insgesamt werden rund zehn Gruppen mit knapp 500 Teilnehmern auf der Bühne auftreten.

Am Donnerstag, 22. Juni, stellt sich die Stadt Germersheim mit kostenlosen Broschüren zum umfangreichen Kultur- und Erholungsangebot, zum Beispiel Führungen durch die historische Festung und Nachenfahrten auf dem Altrhein, vor. „Die Stadt Germersheim ist mit der S-Bahn von Mannheim aus in weniger als einer Stunde ohne Umsteigen erreichbar. Mit unserer beeindruckenden Festung und unserem hochwertigen Kulturangebot sind wir ein attraktives Ausflugsziel für die Gäste aus der Metropolregion“, ist sich Marcus Schaile, Bürgermeister Stadt Germersheim, sicher. Von Freitag bis Sonntag präsentieren sich außerdem der Fun Forest Abenteuerpark aus Kandel, am Samstag das Deutsche Straßenmuseum Germersheim und am Sonntag das Terra-Sigillata-Museum Rheinzabern.

Im Pavillon der Metropolregion

Die Besucher können sich laut Mitteilung der Kreisverwaltung auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Kurzvorträgen zum Hochwasserschutz, römischen Erbe, Festungserbe, den UN-Nachhaltigkeitszielen, der Queichwiesenbewässerung (aufgenommen in die bundesweite Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco), zum Artenschutz in den Rheinauen und dem Bienwald freuen. Nach den Vorträgen gibt es Tanzvorführungen und musikalische Beiträge. Mit dabei sind das Gesangsduo „Pinata“, die Lingenfelder Dorfmusikanten, Pfälzer Guggeglucke, Mixtur-Chor des Kulturvereins Bellheim, TSC Royal Rülzheim 1992, Fanfaren- und Spielmannszug Schaidt, Chor mamas&papas Rheinzabern, Vox Humana – Chorgemeinschaft Jockgrim, Tanzschule Monkey Dance Company Germersheim sowie der Musikverein Harmonie Minfeld.

Zu finden ist der Landkreis Germersheim im Pavillon der Metropolregion Rhein-Neckar im Spinelli-Park.

Info

Weitere Informationen und das komplette Programm finden Interessierte auf der Seite des Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim https://www.suedpfalz-tourismus.de/de/meldung/suedpfalz-auf-der-buga23 oder auf der Seite der Metropolregion Rhein-Neckar https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/BUGA23