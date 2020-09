Seit Anfang Juli ist der Kreis Germersheim als erster Landkreis in Rheinland-Pfalz Fördermitglied des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Mit seiner Mitgliedschaft unterstütze der Kreis die Arbeit des Radfahrverbandes, der sich größtenteils ehrenamtlich für die Interessen und die Sicherheit aller Radfahrenden einsetzt, wie es in einer Mitteilung des Landkreises heißt. In Zusammenarbeit mit dem ADFC wolle die Kreisverwaltung ihre Mitarbeiter künftig noch stärker zur Nutzung des Fahrrads auf dem Weg zur Arbeit und in der Freizeit motivieren. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Mobilitätskonzeptes werden laut Kreisverwaltung schon jetzt einige Aktionen rund um das Radfahren angeboten – neben einer regelmäßigen Teilnahme am Wettbewerb „Mit dem Rad zur Arbeit“ von AOK und ADFC schreibt Landrat Brechtel zusätzlich einen internen Radwettbewerb aus. In Kürze ist auch die Gründung einer Radgruppe geplant, sodass die Kreismitarbeiter künftig auch privat durch die Südpfalz radeln.