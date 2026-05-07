Der Landkreis Germersheim beteiligt sich wieder am Stadtradeln. Bereits vor dem Start haben sich fast 1400 Teilnehmer registriert.

Der Landkreis Germersheim beteiligt sich vom 10. bis 30. Mai erneut am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln und ruft Bürger dazu auf, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ziel der Aktion ist es, den Radverkehr zu fördern und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Teilnehmen können alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten, eine Schule besuchen oder einem Verein angehören. Neben Einzelpersonen können auch Teams antreten. Parallel dazu läuft wieder das landesweite Schulradeln, bei dem Klassen und Schulen gegeneinander antreten.

Die Anmeldung erfolgt online unter www.stadtradeln.de/landkreis-germersheim. Die gefahrenen Kilometer werden jeweils einem Team und einer Kommune zugerechnet.

Schon vor dem Start zeichnet sich nach Angaben des Landkreises eine hohe Beteiligung ab: Bereits 1389 Teilnehmer in 181 Teams haben sich registriert. Landrat Martin Brandl sprach von einer Aktion, die Klimaschutz, Gesundheitsbewusstsein und nachhaltige Mobilität miteinander verbinde.

Unterstützt wird die Aktion durch eine App, mit der Teilnehmer ihre gefahrenen Kilometer erfassen können. Außerdem bietet sie einen Team-Chat und liefert anonymisierte Daten für die Weiterentwicklung der kommunalen Radverkehrsplanung.

Nach Abschluss des Aktionszeitraums sollen die erfolgreichsten Teams und Teilnehmer ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung ist am 13. Juni im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums der Feuerwehr Neupotz geplant.

Die Teilnahme des Landkreises Germersheim wird vollständig vom rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerium gefördert. Zudem unterstützt die Sparkasse Südpfalz den Wettbewerb.