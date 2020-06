Der Landkreis Germersheim ist weiterhin corona-frei. Es gab am Dienstag, Stand 13 Uhr, keinen bestätigten positiven Fall im Landkreis Germersheim. 148 Personen waren seit Ausbruch der Pandemie nachweislich infiziert, teilt die Kreisverwaltung mit. 143 Menschen sind wieder gesund, fünf Menschen sind an der Krankheit gestorben. So lange es keine neuen Infektionen gibt, werden wir auf diese tägliche Meldung in der GERMERSHEIMER RUNDSCHAU verzichten.