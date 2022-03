Erstmals beteiligt sich der gesamte Landkreis Germersheim mit allen Kommunen am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“. Der Wettbewerb findet vom 1. bis 21. Juni statt. In diesem Zeitraum können Gruppen im gesamten Landkreis Fahrrad-Kilometer sammeln, die dem Kreis oder der eigenen Gemeinde über das Stadtradeln-Portal gutgeschrieben werden. Klimaschutzmanagerin Annika Weiss hat die Anmeldung vorgenommen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Städte- oder Gemeinde-Teams haben ab 1. Mai die Möglichkeit, sich auf www.stadtradeln.de anzumelden. Dabei können auch innerhalb des Kreises vereinzelte Gruppierungen gegeneinander antreten und gleichzeitig miteinander für das Punktekonto des Kreises in die Pedale treten. Vorgesehen ist zudem eine kreisweite Fahrrad-Rallye. Landrat Fritz Brechtel und Beigeordnete Jutta Wegmann weisen darauf hin, dass neben „der eigenen Gesundheit“ es schon jetzt „einen Gewinner dieser Aktion, nämlich unser Klima“ gibt. Während des Wettbewerbs wird es zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen geben, die von den jeweiligen Kommunen organisiert werden.

Erstmals fördert das Klimaschutzministerium in diesem Jahr mit weiteren rund 12.000 Euro den Wettbewerb Schulradeln, eine Erweiterung der Kampagne des Klima-Bündnisses. Hier gilt das gleiche Prinzip: Alle weiterführenden Schulen, deren Kommunen sich für das Stadtradeln registrieren, können auch am Schulradeln teilnehmen. „Mit dem Wettbewerb lernen Kinder und Jugendliche spielend, wie einfach Mobilität sein kann und wie sie zum Schutz unseres Klimas einen kleinen Beitrag leisten können“, erklärt Ministerin Katrin Eder, selbst passionierte Fahrradfahrerin. Sobald die eigene Kommune angemeldet ist, können sich Schulteams registrieren.