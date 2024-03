Statt Weihnachtsgeschenken für ihre Mitglieder entschieden sich die Landfrauen Rülzheim für eine 1000-Euro-Spende an das Braun’sche Stift. Der Förderverein verdoppelte die Spendensumme. Von den 2000 Euro wurden Sensormatten angeschafft, um sturzgefährdete Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Treten die Seniorinnen und Senioren nach dem Aufstehen aus dem Bett auf die Matte, erhält die Pflegekraft ein Signal auf ihr Telefon. So kann sie im Notfall schnell vor Ort sein. „Wir haben uns entschieden, die Spendensumme zu verdoppeln, um einen Anreiz für andere Spender zu schaffen“, so Fördervereinsvorsitzender Rudi Jud. Sofern es die finanziellen Mittel des Vereins zulassen, werde das auch in Zukunft so gehandhabt. Geschäftsführer Walter Hoffmann und Einrichtungsleiterin Sabrina Braun betonten, die Sensormatten hülfen besonders bei der Sturz- und Verletzungsprävention.