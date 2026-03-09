Die Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim hat vom Rülzheimer Landfrauenverein eine Spende von 1000 Euro erhalten. Das Geld soll der Tagespflege zugutekommen. Bei der Spende handelt es sich um den Erlös der Landfrauen beim Rülzheimer Weihnachtsmarkt 2024. Da es Mitglieder gebe, die die Angebote der Sozialstation und speziell der Tagespflege bereits in Anspruch nehmen, sei die Wahl auf diese Einrichtung gefallen, erklärt der Verein. Die Spende soll in die Erweiterung der Angebote in den beiden Tagespflegeeinrichtungen fließen, beispielsweise in die Anschaffung moderner Medien oder in Fortbildungen für Mitarbeiterinnen, so Geschäftsführerin Sarah Geppert und Gabriele Laudenbach, Leiterin des Tagesbegegnungszentrums Hl. Hildegard in Bellheim.