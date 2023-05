Seit zehn Jahren gibt es im Dorf einen Landfrauenverein. Das Jubiläum wird am Sonntag, 21. Mai, ab 13 Uhr, an der Grillhütte mit einem Essens- und Kuchenangebot gefeiert. Im Januar 2013 haben 13 Frauen den Verein gegründet, mittlerweile sind es 40. Beate Marggraff, die mit Gisela Leibeck den Verein als Team führt, freut sich über den Zuwachs. Sie bedauern jedoch, dass kaum jüngere Frauen den Weg in den Verein finden. Frauen, die in den Verein „reinschnuppern“ möchten, sind jederzeit willkommen. Die Treffen finden jeden zweiten Dienstag im Monat im Bürgerhaus statt.