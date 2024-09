Die Landesstraße 537 zwischen Harthausen und Schwegenheim wird voraussichtlich ab 21. Oktober vollgesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Martin Schafft, Dienststellenleiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, begründet die Sperrung auf Anfrage damit, dass auf der Strecke ein Gewässerdurchlass erneuert werden müsse. Die Arbeiten könnten nur unter Vollsperrung der Landesstraße erfolgen. Es wird mit einer Bauzeit von zwei Wochen gerechnet. Eine Umleitung wird ausgeschildert, die Schilder stehen schon bereit. Wer von Harthausen nach Schwegenheim will, muss über Dudenhofen und die B9 fahren. Wer von Schwegenheim nach Harthausen will, soll ebenfalls die großräumige Umleitung über die B9 und Dudenhofen nutzen. Die Baukosten betragen laut Schafft rund 30.000 Euro und werden vollständig vom Land getragen.