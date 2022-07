Im Landesimpfzentrum, in der Münchener Straße 2 in Germersheim, können ab sofort alle Menschen ab 60 Jahren eine vierte Impfung zum Schutz vor einer Covid-Erkrankung erhalten. Eine Empfehlung des Landes wurde damit umgesetzt. „Personen, die besonders anfällig sind und zur vulnerablen Gruppe gehören, Menschen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten oder zum pflegenden Personal gehören, kann ich ebenfalls nur raten sich impfen zu lassen, – und, sofern möglich, den Impfschutz jetzt schon zu erneuern“, so eine Empfehlung von Landrat Fritz Brechtel. Die letzte Impfung sollte mindestens drei Monate her sein, so das Robert-Koch-Institut in Berlin. Das Landesimpfzentrum in Germersheim ist donnerstags in der Zeit von 10 bis 17.45 Uhr geöffnet, eine Anmeldung ist nicht nötig. Termine sind ebenfalls möglich –und buchbar unter www.impfen.rlp.de.