Wegen eines anderen als das vom Land Rheinland-Pfalz geforderten Formulars zur Bestätigung eines Corona-Schnelltests drohte die Schließung der Schnellteststation in der Apotheke Walch in Germersheim. Im Laufe des Mittwochnachmittags hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) in Mainz Apotheker Michael Walch die Bestätigung geschickt, dass das Formular „den Getesteten auch digital zur Verfügung gestellt werden“ kann. Es müsse jedoch „gewährleistet sein, dass das Formular digital mit Unterschrift und Stempel und den übrigen Angaben versehen ist, wobei eine einfache elektronische Signatur und die Abbildung eines digitalen Stempels ausreichend“ sind. Weiter heißt es, „auf Nachfrage muss es den Getesteten auch in ausgedruckter Form zur Verfügung gestellt werden“. Laut dem LSJV ist es für alle rund 700 Teststationen im Land verpflichtend „das als Anlage 1 zur Corona-Bekämpfungsverordnung beigefügte Formular zu verwenden. Nur dieses löst die Lockerungen der Corona-Bekämpfungsverordnung aus“. Die Verwendung anderer Formulare zur Bestätigung des Testergebnisses sei unzulässig. Michael Walch sagt, dass er die Bevölkerung nicht im Stich lässt und das Testangebot auf bis 18 Uhr abends ausweiten möchte. Auch am Karsamstag werde wahrscheinlich seine Teststation geöffnet sein. Termine seien über die Homepage www.apotheke-walch.de buchbar.

Derzeit stehe er in Kontakt mit der Software-Firma, die sein bisheriges Zertifikat zur Verfügung stellt. Das Formular des Landes soll nun als 4. Blatt angeheftet werden. Die Software-Firma sagte ihm, dass es momentan ein Wildwuchs an Formularen gebe, weil jedes Bundesland und teilweise sogar Städte ihre eigenen Vorstellungen hätten, wie ein Formular auszusehen habe. Der Bund sei gefordert ein Formular für ganz Deutschland bindend zu liefern. Das könne sofort in das Software-System eingepflegt werden, sagt Walch.

