Peter-Jürgen Wolters aus Jockgrim hat die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Landrat Fritz Brechtel (CDU) überreichte ihm die Auszeichnung im Ziegeleimuseum in Jockgrim.

„Ihr unermüdliches Engagement für Ihre Mitmenschen und die Gesellschaft ist außerordentlich und vielfältig. Vielen Dank dafür und für Ihr tatkräftiges Anpacken für die Gemeinschaft“, so Brechtel in der Laudatio.

Seit 2006 ist Peter-Jürgen Wolters Teil der Wörther Tafel. Von 2009 bis 2013 war er zweiter Vorsitzender, danach blieb er in anderen Funktionen Mitglied des Vorstands. 2013 wurde bei der Wörther Tafel eine Fahrradaktion gestartet, die Peter-Jürgen Wolters seither mit großer Energie lebt und vorantreibt. Ein Spendenaufruf für Fahrräder wurde gestartet, um Flüchtlingen und sonstigen Bedürftigen der Wörther Tafel damit ein Stück Eigenmobilität zu ermöglichen, was wiederum zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beiträgt.

Wolters kümmert sich um die gespendeten Fahrräder, bereitet sie auf und übergibt sie samt Verkehrs- und Verantwortungshinweisen in mehreren Sprachen an in- und ausländische Bedürftige. Von den mittlerweile rund 800 Fahrrädern hat er gut 700 repariert und instandgesetzt, darunter auch einige Pedelecs, Rennräder und Dreiräder. Zusätzlich hat er unzählig viele Kinderräder verkehrstüchtig gemacht.

Doch er hat die Fahrräder nicht nur repariert und instandgesetzt, sondern hat als Hilfe zur Selbsthilfe die Empfänger in Reparaturarbeiten einbezogen und unterwiesen. Außerdem hat er in Zusammenarbeit mit dem ADFC Fahrradkurse zu Grundregeln der Deutschen Straßenverkehrsordnung veranstalten lassen. Darüber hinaus hat Wolters zum Wohle der Fahrer mehrerer Tafeln 2014 ein Fahrertraining durch den ADAC initiiert.

„Ihr Engagement bei der Wörther Tafel und in der Flüchtlingsarbeit ist herausragend und enorm. Mit Ihrer aufgeschlossenen, freundlichen Art sind Sie Botschafter einer guten Willkommenskultur und leisten unschätzbare Dienste zur Integration“, so der Landrat Brechtel.

Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU), der Wolters für diese Ehrung vorgeschlagen hatte, und Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann (CDU) dankten Wolters für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement und schlossen sich den Glückwünschen an: „Peter-Jürgen Wolters hat zusammen mit seiner Frau 1122 Asylbewerbern und bedürftigen Menschen geholfen, mit dem Fahrrad mobil zu sein. Das ist wichtig für die Grundversorgung, für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und für die Gesundheit durch körperliche Betätigung.“