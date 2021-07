Beim Empfang für den Beginn des Ortsjubiläums in Weingarten am Sonntag gab es noch einen Grund zum Feiern. Lore Krebs, die vor rund 40 Jahren den Landfrauenverein in der Gemeinde mitgründete, erhielt die Landesehrennadel.

In Weingarten engagiert sich Lore Krebs in vielfältiger Weise. Vor über 40 Jahren gründete sie den Landfrauenverein Weingarten und ist seitdem die Vorsitzende. Gemeinsam mit den Mitgliedern und Vorstandskollegen organisiert und unterstützt sie seitdem unzählige Veranstaltungen und pflegt das Ehrenmal. Zudem war Lore Krebs zwölf Jahre lang Vorsitzende der Landfrauen des Kreisverbandes Südliche Weinstraße. Auch als Privatperson leistet sie wertvolle Unterstützung beispielsweise bei der Vorbereitung des jährlichen Woi- und Gässelfestes und nutzt dafür ihr gesamtes persönliches Netzwerk. Im Kirchenchor der protestantischen Kirchengemeinde ist sie als Sängerin aktiv.

Auch in der Verbandsgemeinde ist Lore Krebs engagiert: Seit 2004 ist sie Mitglied im Verbandsgemeinderat, arbeitet in mehreren Ausschüssen mit und hat seit 2014 den Vorsitz des Rechnungsprüfungsausschusses inne.

Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz erhielt Lore Krebs von Landrat Fritz Brechtel. „Die Feier ist genau der passende Rahmen, um Ihnen diese verdiente Ehrung zukommen zu lassen“, sagte Brechtel in seiner Ansprache. Das Engagement der Geehrten für die Ortsgemeinde Weingarten und in der Verbandsgemeinde „ist außerordentlich und vielfältig. Ihre Zuverlässigkeit und Ihr Anpacken für die Gemeinschaft macht Sie zu einer Stütze im Gemeindeleben“. Brechtel dankte Lore Krebs für ihr Engagement und beglückwünschte sie zur Ehrennadel. Verbandsbürgermeister Frank Leibeck und Ortsbürgermeister Stefan Becker schlossen sich dem Dank an.