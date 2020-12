Für das langjährige Engagement als ehrenamtlicher Richter am Landessozialgericht im Mainz erhielt unser der langjährige zweite Beigeordneter der Stadt Germersheim, Gert Müller (FWG), die Landesehrennadel von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Verleihung sollte eigentlich im Rahmen einer Zeremonie in Mainz stattfinden, musste aber aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Stattdessen überreichte am Dienstag der Vorsitzende der FWG Germersheim-Sondernheim, Andreas Müller, im Beisein des Sondernheimer Ortsvorstehers Friedel Rentschler, die Urkunde mit der Ehrennadel an Gert Müller.