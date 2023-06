Der Vorwurf von „Behördenwillkür“ und „tricksen“ wird entschieden zurückgewiesen. Das schreibt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer in einer Reaktion die Vorwürfe, die Karlheinz Jung, Kandel, vom Bündnis „Netzwerkpartner Tempo 30 Pfalz Initiative Verkehrslärm und Sicherheit“, erhoben hat.

Die Ortsgemeinde Westheim kämpft seit Jahren für Tempo 30 auf ihren Durchgangsstraßen und hat deshalb ein Lärmgutachten anfertigen lassen, das der LBM aber nicht anerkennt. In seiner Stellungnahme zum Artikel „Westheim: Land traut fremden Zahlen nicht“, erschienen in der Ausgabe vom 19. Juni, hatte Aktivist Jung dem LBM unter anderem vorgeworfen, alle Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 2,8 Tonnen als Personenwagen zu werten.

„Alle lärmtechnischen Berechnungen (Lärmgutachten) des Landesbetriebes Mobilität werden auf der Grundlage der offiziellen, bundesweit einheitlichen Vorgaben durchgeführt“, heißt es nun in einem Schreiben des LBM. Dies gelte auch für die Erfassung des Fahrzeugverkehrs, beziehungsweise der Tonnagegrenzen. In Rheinland-Pfalz werde bei Lärmberechnungen seit 2005 die Tonnagegrenze 3,5 Tonnen angewandt. „Zudem können Fahrzeuge weder bei manuellen noch bei automatischen Verkehrserhebungen eindeutig der 2,8-Tonnen-Grenze zugeordnet werden“, so der LBM.

Auch den Vorwurf von Jung, Daten vor allem dann zu erheben, wenn es weniger Verkehr gibt, zum Beispiel in den Sommerferien, weist der LBM zurück. Die Erhebungszeiten für Verkehrsdaten seien bundesweit einheitlich geregelt, „für jedes Bundesland spezifiziert und nicht willkürlich gewählt“, heißt es in dem Schreiben. Die in dieser Weise berechneten Ergebnisse würden unter anderem für Entscheidungen zu Anfragen, zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen, zugrunde gelegt. „Nur so ist seitens der Verwaltung eine in allen Fällen einheitliche Verfahrensweise mit vergleichbaren Ergebnissen gewährleistet, die den rechtlichen Vorgaben – auch auf europäischer Ebene – gerecht werden kann.“

Für die Durchführung von Verkehrserhebungen würden grundsätzlich so genannte repräsentative Zähltage festgelegt, so der LBM weiter. „Diese liegen grundsätzlich in den Normalverkehrswochen außerhalb von Schulferien und Feiertagen.“ Wegen der Witterungsverhältnisse und der für die korrekte Klassifizierung der Fahrzeuge notwendigen Tageslichtverhältnisse würden diese bei manuellen Zählungen in den Zeitraum zwischen Ende März und Mitte Oktober eines Jahres gelegt.

So erläutert der LBM das weitere Prozedere: Die Erhebungsergebnisse werden anschließend zunächst unter anderem „unter Zuhilfenahme geeigneter automatischer Dauerzählstellen auf Jahresmittelwerte hochgerechnet und dann an die Berechnung der Lärmwerte übergeben“.

Im Übrigen weist der LBM darauf hin, dass Rheinland-Pfalz Stand Juli 2021 die Lärmsanierungswerte anstelle der Werte der vom Bund erlassenen Lärmschutz-Richtlinien für die Beurteilung der Anordnung von Geschwindigkeitsreduzierungen aus Lärmschutzgründen anwende, diese sei „eine im bundesweiten Vergleich sehr vorteilhafte Regelung für die Bürger“.