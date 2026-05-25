Artenschutz-Verstöße bei der Sanierung der L553 zwischen Leimersheim und Kuhardt wirft der BUND Südpfalz dem LBM vor. Das sagt die Behörde.

Bei der Sanierung der L553 zwischen Kuhardt und Leimersheim hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Artenschutzpflichten ignoriert und damit „den massenhaften Tod streng geschützter Arten“ in Kauf genommen. Das behauptet der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Südpfalz. Denn der BUND habe, wie berichtet, bereits vor den Bauarbeiten auf ein „außergewöhnlich hohes Vorkommen streng geschützter Arten“ hingewiesen und forderte entsprechende Schutzmaßnahmen während der Bauzeit wie „Amphibienleiteinrichtungen mit Untertunnelungen“.

Arbeiten auf bestehender Fläche

Bei der Sanierung der Fahrbahn der L553 zwischen Kuhardt und Leimersheim „wurde lediglich innerhalb der Bestandsgrenzen der Fahrbahnaufbau erneuert“, schreibt der LBM auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Arbeiten konzentrierten sich auf die bereits bestehende Fahrbahnfläche, ohne dass zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden mussten. Da „keine potenziellen Lebensräume zerstört wurden, erfolgte vor Baubeginn durch externe Biologen eine Einschätzung, welche Arten während der Baumaßnahme gefährdet sein könnten“. Die vom BUND „aufgezeigten mutmaßlichen Totfunde erfolgten nach Fertigstellung und Verkehrsfreigabe“, heißt es seitens des LBM weiter. Sie seien also nicht ursächlich durch die Bauarbeiten, die unter Vollsperrung stattfanden. Vielmehr seien die Tiere „vermutlich durch den Fahrzeugverkehr verursacht“ worden.

Fachbüro mit ausgebildeten Biologen

Dem LBM Speyer ist eigenen Angaben zufolge schon seit längerer Zeit bekannt, dass „im Raum Leimersheim/Kuhardt mit Amphibienwanderungen zu rechnen ist“. Für faunistische Untersuchungen beauftrage die Behörde grundsätzlich Fachbüros mit ausgebildeten Biologen. „An der L553 führt ein Büro die Umweltbaubegleitung während der Baumaßnahme durch“, so der LBM weiter. Amphibieneinrichtungen mit Untertunnelungen wurden der Behörde zufolge nicht installiert, weil es sich „um eine reine Sanierung des befestigten Straßenoberbaus im Bestand“ gehandelt hat. Daher sieht sich der LBM „nicht in der gesetzlichen Verpflichtung, über die getroffenen Vermeidungsmaßnahmen hinaus zusätzlich eine stationäre Amphibienleiteinrichtung herzustellen“. Auch sieht die Behörde aus Speyer zum jetzigen Zeitpunkt „keine relevanten Wanderbewegungen, die eine feste Amphibienleiteinrichtung erfordern“.

Bei Begehung keine Tiere

Kritik seitens des BUND gab es auch wegen der eingesetzten Vergrämungsmahd, die als „Alibi-Maßnahme“ bezeichnet wurde und bei der Vegetation entfernt wird. Der LBM schreibt dazu: Mit der Vergrämungsmahd soll der mit Gras bewachsene Bereich für Eidechsen als Aufenthaltsraum unattraktiv gestaltet werden. Das beauftragte Fachbüro habe bei seinen Begehungen keine Tiere festgestellt, „obwohl die Begutachtungen unter für die Amphibienwanderung sehr guten Bedingungen stattgefunden haben“. Diese Ergebnisse bestätigten das Vorgehen des LBM. Die Behörde schreibt, dass sie die „gesetzlichen Vorgaben des Artenschutzrechts“ beachtet. Zur Sanierung des parallel verlaufenden Radwegs heißt es weiter: Die geplante Sanierung des Radwegs „entlang der L553 wird ebenfalls unter Umweltbaubegleitung (UBB) durchgeführt“. Die für den Schutz der dort vorkommenden Eidechsen notwendigen Maßnahmen, wie ein Eidechsenschutzzaun, werden nach den Vorgaben und Empfehlungen des beauftragten Fachbüros ergriffen.