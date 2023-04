Drei Milliarden Euro an Altschulden aus kommunalen Kassenkrediten will das Land Rheinland-Pfalz von Gemeinden übernehmen und diese so entlasten. 30,7 Millionen Euro fließen an Kommunen im Kreis Germersheim, der Hauptanteil davon (10,5 Millionen Euro) an die Verbandsgemeinde Lingenfeld mit ihren sechs Ortsgemeinden. Doch wie viel Geld fließt nach Westheim? Das wollte ein Bürger in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Ratssitzung wissen. Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) berief sich auf „Zahlen vom Oktober“: Demnach erhält Westheim voraussichtlich fast 442.000 Euro. „Ich weiß aber nicht, ob es noch Änderungen gibt. Ob es tatsächlich so kommt, müssen wir sehen.“ Grundlage seien die Ende 2020 bestandenen Kassenkredite von fast 1,071 Millionen Euro, was einer Entschuldung von rund 41 Prozent entspräche.