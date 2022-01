Südpfalz. 15,25 Stellen für die Schulsozialarbeit gibt es in der Südpfalz, die vom Land mitbezahlt werden. Laut Bildungsministerin Stefanie Hubig unterstützt ihr Ministerium in diesem Jahr die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau mit insgesamt 466.650 Euro.

Mit dem Geld der Landesregierung werden nach Angaben des Ministeriums im Kreis Germersheim 6,75 Stellen für Schulsozialarbeit finanziert. Das macht 206.550 Euro. Der Landkreis Südliche Weinstraße erhält 168.300 Euro. Mit dem Geld werden dem Bildungsministerium zufolge 5,5 Stellen finanziert. Die Stadt Landau erhält 91.800 Euro (3 Stellen).

„Kinder und Jugendliche haben durch die Corona-Pandemie enorme Einschränkungen hinnehmen müssen“, sagt Bildungsministerin Stefanie Hubig in einer Mitteilung. Schulsozialarbeiterinnen spielen eine wichtige Rolle. „Sie ergänzen die Teams an den Schulen und unterstützen die gesamte Schulgemeinschaft, vor allem unsere Schülerinnen und Schüler“, so Hubig. Zusätzlich zur bewilligten Förderung in Höhe von zehn Millionen Euro für das Land stehen den Kommunen dieses Jahr über das Landesprogramm „CHANCEN@lernen.rlp“ weitere knapp 8,4 Millionen Euro für sozialpädagogische Angebote in Schulen zur Verfügung.