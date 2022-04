Vor einiger Zeit hat der Landkreis eine Prioritätenliste mit Projekten, die vom Land gefördert werden sollten, beschlossen und sie eingereicht. Nun hat das Ministerium des Innern und für Sport den Jahresförderplan 2022 verabschiedet, der vier Projekte aus dem Kreis Germersheim beinhaltet. Dabei handelt es sich nach Mitteilung der Kreisverwaltung um die Umwandlung des Neupotzer Tennenplatzes in ein Kunstrasenspielfeld, den bereits im Vorjahr priorisierten Bau eines Ganzjahresbades im Badepark Wörth, die Umwandlung des bestehenden Tennenplatzes in ein Kunstrasenspielfeld des Fußballvereins Neuburg 1923 sowie den Bau eines Funktionsgebäudes des Sportvereins 1920 Rülzheim. Das Land wolle die Projekte, sofern die Fördervoraussetzungen gegeben und die Finanzierung nachgewiesen werden kann, in diesem Jahr fördern.