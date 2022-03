Acht Orte hat das Land als Pilotkommunen für das Projekt Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz (KuLaDig RLP) ausgewählt: Eine davon ist Bellheim.

Mit Unterstützung des Landes werden die Orte von der Universität Koblenz-Landau intensiv dabei begleitet, ihre kulturellen, historischen und landschaftlichen Besonderheiten zu digitalisieren, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Ziel sei, dass die Kommunen ihr kulturelles Erbe besser für die Zukunft bewahren und nutzbar machen können. Beispielsweise würden digitale Landkarten mit den kulturellen Höhepunkten eines Ortes oder virtuelle Rundgänge durch alte Gemäuer erstellt. Von der multimedialen Darstellung der Kulturschätze etwa in Form von Fotos oder Videos könne der Tourismus ebenso profitieren wie die Identifikation der Rheinland-Pfälzer mit ihrer Heimat. Die ausgewählten Kommunen erhielten eine Anschubfinanzierung von bis zu 1000 Euro, teilte das Ministerium weiter mit.

Bellheims Kulturvereinsvorsitzender Rainer Becki sagte auf Anfrage, dass die Teilnahme an dem Projekt vom Tourismusverband der Verbandsgemeinde initiiert und vom Kulturverein unterstützt worden ist. Eingebracht werden soll die Queichlinie, die einstige Verteidigungslinie gegen Frankreich, die durch die Südpfalz und auch durch Bellheimer Gemarkung führt. Wie berichtet hat der Kulturverein in Bellheim eine Queichschanze neben der Mittelmühle rekonstruiert. Laut Becki hat der Kulturverein über die Queichschanze einen Videofilm gedreht und mit eigenen Mitteln finanziert. Was letztlich mit dem Geld geschehen soll, werde bei einer Sitzung am 19. Mai entschieden.