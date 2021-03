Die meisten Grundschüler im Kreis machen bereits zweimal pro Woche einen Corona-Selbsttest. Der Kreis möchte das Angebot flächendeckend auf die weiterführenden Schulen ausweiten und fordert Geld vom Land. Die Zeit ist reif, heißt es aus dem Kreishaus.

Landrat Fritz Brechtel und Schuldezernent Christoph Buttweiler (beide CDU) haben am Dienstag das Land aufgefordert, die Selbsttests für alle weiterführenden Schulen freizugeben. An den 33 Grundschulen werde schon getestet oder sollen bis Ende der Woche die Voraussetzungen dafür gegeben und das Personal geschult, sein.

„Wir haben von Beginn an davon gesprochen, dass wir mit der Pilotierung dieses Projektes die erste Kommune in Rheinland-Pfalz sind, die entsprechende Expertisen sammelt und wenn es das Verfahren zulässt, die Schnelltests noch vor den Sommerferien auf alle Schulen ausgeweitet werden sollen“, so Buttweiler. „Nach den Erfahrungen der letzten beiden Wochen ist es nun soweit, das flächendeckend auszurollen.“

4500 Testkits werden pro Woche für die Grundschulen benötigt. Ein Test koste etwa vier Euro. Für die 14 weiterführenden Schulen würden wöchentlich 9500 Tests gebraucht. In dieser Zahl seien Schulabgänger bereits rausgerechnet. Zu berücksichtigen sei auch, dass die Kinder mit Wechselunterricht starten und so nur die Hälfte der Schüler in einer Woche in der Schule anwesend seien, so eine Pressesprecherin auf Nachfrage.

„Wir benötigen nun Planungssicherheit und eine Zusage für die Übernahme der Kosten durch das Land. Dann können wir mit unserer Strategie fortfahren, um Schulen sicher zu machen und dauerhaft zu öffnen“, so Landrat Brechtel. „Außerdem erfüllen wir damit ein Ziel, welches bei der Konferenz mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten aufgestellt wurde.“