Gute Nachrichten verkündete Ortsbürgermeister German Guttenbacher in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates. Das Land Rheinland-Pfalz hat zum 30. Juli Verbindlichkeiten, also Schulden, der Ortsgemeinde Jockgrim in Höhe von 8,8 Millionen Euro übernommen. Diese Schulden muss die Kommune nicht mehr selbst zurückzahlen, dafür springt das Land mit der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) ein.