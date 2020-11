Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium unterstützt die Firma HWI pharma services GmbH aus Rülzheim bei der Erarbeitung einer innovativen Screening- und Technologie-Plattform zur Arzneimittelentwicklung mit rund 500.000 Euro. Das teilt Wirtschaftsminister Volker Wissing bei der Unterzeichnung des Förderbescheids mit.

„Innovationen versetzen uns in die Lage zu neuen und besseren Lösungen zu kommen. Die Bedeutung medizinischer Innovationen wird uns durch die Pandemie deutlich vor Augen geführt“, sagt der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing. HWI pharma services GmbH sei eines von vielen innovativen Unternehmen der Pharma- und Biotech-Branche im Land. „Wir investieren hier ganz direkt in die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger“, so Wissing anlässlich der Förderung in Höhe von knapp 500.000 Euro.

Die Fördermittel stammen aus dem Technologieförderungsprogramm InnoTop des Wirtschaftsministeriums, das durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mitfinanziert wird.

Einfacher und kostengünstiger

Die zu entwickelnde Screening- und Technologie-Plattform soll den Prozess der Arzneimittelformulierung, also das Verbinden mehrerer Inhaltsstoffe, einfacher und kostengünstiger gestalten. Gleichzeitig werde die Reduzierung der Entwicklungszeit bei optimierten Ergebnissen angestrebt. Insbesondere die Pharma- und Biotech-Branche soll Wissing zufolge ihren Nutzen aus dem Vorhaben ziehen können und weitere Produkt- und Geschäftsfelder in diesem Bereich garantieren.

Als Förderbank des Landes setzt die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) das Programm um. „Innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sind für den zukünftigen Erfolg unverzichtbar“, sagt ISB-Vorstandsmitglied Ulrich Link. Die ISB trage gerne dazu bei, die „erheblichen Risiken von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu mindern und so den Mittelstand zu unterstützen“ .

Die HWI Group hat ihren Sitz in Rülzheim, mit weiteren Standorten in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Mit knapp 180 Beschäftigten bietet die HWI pharma services GmbH eine breite Palette an spezialisierten pharmazeutischen Dienstleistungen für Wirkstoffe, Arzneimittel und Medizinprodukte nicht nur für die Pharma-, sondern auch für die Biotech- und Medtech-Branche an. „Wir sind sehr stolz, dass Rheinland-Pfalz uns bei der Entwicklung innovativer Technologien unterstützt, mit denen wir insbesondere die modernen biologischen und chemischen Wirkstoffe schnell und kosteneffizient an ihren Wirkort im Körper bringen wollen“, so Dr. Stefan Wissel, HWI-Geschäftsführer.