Mit rund 200.000 Euro fördert das Land die Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen im Kreis Germersheim und mit 61.000 Euro an der Berufsbildenden Schulen – das entspricht 6,75 beziehungsweise 2,00 Vollzeitstellen. Darüber informierten die Landtagsabgeordneten Katrin Rehak-Nitsche und Markus Kropfreiter (beide SPD) unter Berufung auf die am Montag vorgestellten Zahlen des Bildungsministeriums. Insgesamt fördert das Land die Schulsozialarbeit in diesem Jahr mit rund elf Millionen Euro, wovon nun 8,5 Millionen bewilligt worden seien. Schulsozialarbeit ist laut Rehak-Nitsche und Kropfreiter Teil der Kinder- und Jugendhilfe und damit Aufgabe der Kommunen, wobei das Land aber unterstütze.