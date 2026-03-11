Kreis Germersheim. Der Landkreis Germersheim erhält für das Jahr 2026 eine Förderung in Höhe von 80.000 Euro für das Projekt „Kommunales Integrationsmanagement“. Das Geld kommt vom rheinland-pfälzischen Integrationsministerium und soll nach dessen Angaben das Kommunale Integrationsmanagement, also die Arbeit vor Ort, stärken. Ziel ist es, Angebote besser aufeinander abzustimmen und Akteure stärker zu vernetzen. Integrationsmanager sollen haupt- und ehrenamtlich Engagierte zusammenbringen und die Kooperation in der Verwaltung sowie mit freien Trägern verbessern. Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) betont, dass Kommunen am besten wüssten, welche Hilfe zugewanderte Menschen brauchen. Durch das örtliche Integrationsmanagement könnten gute Ideen schneller umgesetzt werden.