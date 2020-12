Die Stadt Germersheim plant zwei barrierefreie Radwege im Stadtgebiet: Ein barrierefreier Radweg wird innerhalb des Stadtgebietes mit dem Rhein-Radweg und den Zuwegen in die Stadt und zum Naherholungsgebiet Sondernheim angelegt. Am Rhein-Radweg selbst soll an der Anschlussstelle an den Weg zum Naherholungsgebiet Sondernheim ein neuer barrierefreier Parkplatz eingerichtet werden. Zudem werden zwei neue barrierefreie Rastplätze mit Tischen und Bänken am Anfang (Steigeranlage) und Ende der Rhein-Radweg-Strecke eingerichtet. Dort trifft dann auch die von der Kreisverwaltung Germersheim geplante barrierefreie „Rheinschleife für Genießer“ auf den barrierefreien Radweg der Stadt. Die Stadt Germersheim wird damit optimal in das barrierefreie Radwegprojekt der Region eingebunden, schreibt Wirtschaftsminister Volker Wissing in einer Pressemitteilung, in der er die Förderung der Projekte mit einer Million Euro zusagt. Denn erst nach Zugang des Förderbescheids darf die Stadt mit dem Bau der Projekte beginnen. Insgesamt sollen diese rund 1,2 Millionen Euro kosten. Wissing sieht es als Investition in die touristische Infrastruktur der Stadt. „Beliebte Ausflugziele werden somit für alle Menschen gut erreichbar.“