Noch gibt es keine Entscheidung darüber, ob nach den Ferien wieder Verstärkerbusse für den Schulverkehr fahren. Bundestagsabgeordneter Thomas Gebhart (CDU) hakt in einem Schreiben an die Landesregierung wegen zusätzlicher Busse für den Schülerverkehr nach den Ferien nach. Durch diese zusätzliche Busse sollen beengte Situationen wegen der Pandemie in den Schulbussen möglichst vermieden und der Schülertransport entzerrt werden. Gebhart sieht diese Busse weiterhin als „ein Baustein von mehreren, um einen Präsenzbetrieb an den Schulen im Herbst zu gewährleisten“. Er fordert von der Landesregierung eine klare Entscheidung, „dass die Busse auch nach den Ferien eingesetzt werden können“. Gebhart hatte hierzu bereits Anfang Juli eine entsprechende Forderung der Kreise Germersheim, Südliche Weinstraße und der Stadt Landau unterstützt.