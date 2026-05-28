Die Laienspielgruppe „Lambefiewer“ wird 25 Jahre alt. Eine Feier wegen des Jubiläums gibt es nicht. Dafür fanden im April vier ausverkaufte Theatervorstellungen statt.

Fast wäre das 25. Jubiläum der Laienspielgruppe „Lambefiewer“ vergessen worden. „Wir haben einfach nicht daran gedacht“, sagt Vorsitzender Bernd Dreyer. Proben und Vorstellungen hätten im Vordergrund gestanden: „Da war keine Zeit für andere Themen.“

Theater wird in Rülzheim schon länger gespielt als 25 Jahre. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden bei der katholischen Pfarrgemeinde, der katholischen Jugend, den Pfadfindern und Weihnachtsfeiern der Feuerwehr in unregelmäßigen Abständen Einakter aufgeführt. Hauptinitiator war Willi Kupper. Für das Heimatfest 1960 kamen rund 150 Laienschauspieler zusammen, um ein von Hans Kaufmann geschriebenes Festspiel aufzuführen. Auch bei den Heimatfesten 1965 und 1970 kam die Gruppe zum Einsatz. In der Zeit dazwischen fehlte es an Initiative.

2006 folgte »Leiche auf Abwegen«. Repro: Wolff/oho

Wie der Vater, so der Sohn

Für die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde schrieb Kaufmann wieder ein Festspiel, das die Geschichte des Ortes reflektierte. Die Schauspieler waren weitgehend dieselben wie 1970. Dann wurde es wieder ruhig. Erst im Januar 1992 kam es auf Initiative von Kaufmann, Kupper und Karl Geeck, damaliger Vorsitzender der Kulturgemeinde, zu einem Aufruf, um eine feste Laienspielgruppe zu gründen.

Dafür hatte Kaufmann mit der „Hochzeit auf dem Mühlenhof“ ein historisches Stück „mit Rülzheimer Originalen und Lokalitäten aus dem 19. Jahrhundert“ geschrieben. Aufgeführt wurde es im März 1993. Ab da wurde jedes Jahr ein Stück gespielt, erst unter der Regie von Willi Kupper, dann von dessen Sohn Thomas.

»Der falsche Graf und die Internetbaronin« waren 2007 zu sehen. Repro: Wolff/oho

Anfang 2001 gab es Bestrebungen, einen selbstständigen Verein zu gründen, um sich von der Kulturgemeinde abzugrenzen. Die Gründung der Laienspielgruppe „Lambefiewer“ folgte im April 2001. Dazu wurde von Willi Kupper ein Vereinslogo entworfen: Darauf zu sehen ist ein im Bett liegender Kranker mit einem Fieberthermometer im Mund und einer Zeitung in der Hand, daneben steht auf einem Tisch eine Lampe – alles in Anspielung auf den Vereinsnamen.

Den ersten Vorsitz übernahm Stefan Seelinger, der nach dem Tod von Thomas Kupper 2001 bis 2025 Regie führte. Dieses Amt gab er ab, weil er auch für das Bühnenbild verantwortlich ist. Beides zusammen war ihm zu viel. 2025 hieß es „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“. Seitdem kümmert sich ein Team unter der Leitung von Bernd Dreyer, der 2021 erster Vorsitzender wurde, um die Regie. Eine Szene wird gespielt und dann überlegt: „Kann des sou bleiwe odder missen mer was ännere?“ Sie seien alte Hasen, schon viele Jahre dabei und nach so langer Zeit wisse man, worauf es ankomme, sagen die Verantwortlichen.

Auch 2009 auf der Bühne: die Theatergruppe »Lambefiewer«. Repro: Wolff/oho

Jubiläum wird beim Sommerfest gefeiert

Jüngere Schauspieler zu finden sei wichtig, sagt Dreyer. „Es muss aber passen.“ Aktuell hat der Verein 161 Mitglieder, der Stamm der Schauspieler liegt bei rund 20. Dieses Jahr waren 13 davon im Einsatz. Je nachdem, wie viele für eine Aufführung zur Verfügung stehen, suchen im Sommer Andrea Pfadt und Elke Huber das neue Stück aus. Wer 2027 mitspielt, steht noch nicht fest, aber die Termine: 10., 17., 18. und 24. April. Wegen des 25. Jubiläums ist keine separate Veranstaltung geplant. Es soll beim Sommerfest am 16. August gefeiert werden.