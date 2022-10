In Hatzenbühl können Elektrofahrzeuge an der neuen Ladesäule am Parkplatz in der Bleichstraße/Ecke Luitpoldstraße aufgeladen werden. Ein weiterer Ladepunkt ist am Rathaus geplant.

Die Ladestation mit einer Leistung von 22 Kilowatt wurde von den Pfalzwerken und ihrem Partner vom Netzbau aufgestellt und mit staatlichen Fördermitteln finanziert. Beim Bau des Parkplatzes wurde der Anschluss bereits vorinstalliert. Aus der Ladesäule kommt 100 Prozent Ökostrom. Bei einem Ortstermin haben mit Elke Burk (Vertreterin der Pfalzwerke Netz AG), Ortsbürgermeister Karlheinz Henigin und Bürgermeister Karl Dieter Wünstel die Ladesäule offiziell übergeben.