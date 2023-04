Nachdem in der Karlsruher Innenstadt am Donnerstag Abend zwei Ladendiebe auf frischer Tat erwischt wurden, ließ die Strafe nicht lange auf sich warten. Das Amtsgericht Karlsruhe verurteile die beiden Männer bereits am Freitag im beschleunigten Verfahren zu Geldstrafen. Die Diebstähle wurden in einem Kaufhaus und in einer Drogerie in der Innenstadt begangen und von Ladendetektive erkannt, welche die 23 beziehungsweise 42 Jahre alten Diebe stellte und bis zum Eintreffen der Polizei aufhielten. Der 23-Jährige hat gegen 17.15 Uhr in einem Warenhaus Kleidung im Wert von rund 60 Euro entwendet. Der 42-Jährige hatte gegen 19 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße mehrere Parfüms entwendet. Nachdem sich der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das zuständige Polizeirevier Marktplatz auf die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens einigten, werden die beiden am Freitag zu den Geldstrafen verurteilt. Die Verurteilungen sind rechtskräftig. Die Strafe für die beiden Langfinger folgte somit auf dem Fuße.