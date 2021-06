„Zu einem außergewöhnlichen Versuch des Ladendiebstahls“ kam es laut Polizeibericht am Donnerstagabend in einem Bellheimer Supermarkt: Eine 25-jährige Frau betrat mit einer bislang unbekannten männlichen Begleitung den Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet und entnahm aus der Auslage 68 Schachteln Zigaretten. Zuvor hatte sie die Sicherung der Auslage an der Kasse aufgeschoben. Statt aber die Zigarettenschachtel in den Einkaufswagen zu legen, steckte sie diese in ihre Leggings und versuchte so die Kasse zu passieren. Doch einer Mitarbeiterin fiel direkt die ausgebeulte Hose auf und sie verständigte die Polizei. „Gegenüber der Beamtin ließ die Frau dann im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen herunter und räumte die Tat ein“, schreibt die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.