Eine Ladendetektivin stellte am Montagabend in einem Kaufhaus in der Karlsruher Kaiserstraße fest, dass ein Mann in einem benachbarten Geschäft vermutlich Schmuck gestohlen hatte. Sie stellte den Unbekannten zur Rede. Auf ihre Ankündigung hin, die Polizei zur Klärung der Sache hinzuzuziehen, schlug der Mann ihr unvermittelt mit der Faust gegen den Brustkorb. Anschließend floh der Mann. Die Ladendetektivin verspürte nach dem Schlag starke Schmerzen in der Brust. Eine Fahndung nach der Person verlief negativ.