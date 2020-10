Am Samstagabend besuchte ein 43-jähriger Mann aus dem Raum Heidelberg einen Supermarkt in der Mainzer Straße in Germersheim. Als er den Kassenbereich des Markts passieren wollte, löste die sogenannte Diebstahlsicherung aus, teilt die Polizei am Montag mit. Die eingesetzten Beamten konnten demnach schnell den Grund dafür feststellen: Der Ladendieb hatte versucht, eine Spielekonsole samt Videospiel im Wert von rund 400 Euro an der Kasse vorbei zu schleusen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem habe er lebenslanges Hausverbot im Markt ausgesprochen bekommen.