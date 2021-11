Ein Supermarktmitarbeiter informierte am Montag die Polizei über einen geflüchteten Ladendieb. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Dieb zwischen Germersheim und Sondernheim gesichtet werden. „Er flüchtete in ein angrenzendes Gebüsch und versuchte sich dort vergeblich zu verstecken.“ Nach seiner Festnahme wurde der 62-Jährige durchsucht. Dabei wurde das Diebesgut in Form einer Avocado aufgefunden und an den Supermarkt ausgehändigt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.