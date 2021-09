Ein 30-Jähriger wurde am Montag gegen 11.20 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Schuhgeschäft in der Kaiserstraße Sportschuhe im Wert von etwa 65 Euro anprobierte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der Filialleiter und ein weiterer Mitarbeiter verfolgten den Mann und sprachen ihn an. Der Beschuldigte zückte daraufhin eine, mit einer noch unbekannten Flüssigkeit gefüllte Spritze und bedrohte die beiden Männer damit. Zwischenzeitlich verständigte Polizeibeamte konnten den Beschuldigten im weiteren Verlauf vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.