Nachdem am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 30-jähriger Mann einen Elektronikmarkt in der Kaiserstraße verließ, wurde die elektronische Diebstahlsicherung des Ladens ausgelöst. Deshalb hielt ihn das Sicherheitspersonal an. Daraufhin soll der Beschuldigte einen Sicherheitsmitarbeiter und einen Ladenmitarbeiter mit einem Skalpell bedroht haben und dann geflohen sein. Der Flüchtende wurde nach kurzer Verfolgung durch den Sicherheitsmitarbeiter und weiteren Personen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten .