Durch den Ladendetektiv eines Supermarkts wurde ein dreister Ladendieb überführt. Der Detektiv beobachtete am Freitag gegen 12 Uhr einen vermeintlichen 62-jährigen Kunden, der in der Getränkeabteilung eine Bierdose und eine Flasche Wodka an sich nahm. Danach ging er in die Sportabteilung. Dort suchte er die Umkleide auf, wo er auf die Schnelle mit dem Bier den ersten Durst löschte und die Wodkaflasche in seiner Kleidung versteckte. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Ladendieb stellte den Mann und informierte die Polizei.