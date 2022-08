Seit 2018 bieten die Stadtwerke Germersheim die Möglichkeit, an ihren beiden Ladesäulen in der Stadt kostenlos ein Elektroauto mit bis zu 22 kW zu laden. Das ist ab Montag vorbei. Und damit auch das stundenlange Blockieren der Ladesäulen, während die Besitzer der E-Autos bei der Arbeit sind und das Fahrzeug schon längst geladen war.

Ab Montag, 15. August, führen die Stadtwerke als Mitglied im Verbund von „ladenetz.de“, einem Zusammenschluss von rund 250 Stadtwerken und Partnern, ein neues Ladesystem ein. Die Kilowattstunde (kWh) kostet dann 46 Cent. Damit aber die beiden Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten in der Straße An Fronte Lamotte (Rückseite des Seniorenheims St. Elisabeth) und auf dem Parkplatz des Bahnhaltepunkts Mitte/Rhein nicht dauerbelegt sind, wird ab der 241 Minute „eine Fairnessgebühr von 10 Cent pro Minute“ berechnet. Aus Sicht von Werkleiter Wolfram Baumgartner eine gute Lösung: „Dies ist im Interesse aller potenziellen Nutzer.“ Nach „vier Stunden hatte jeder die Möglichkeit, eine komfortable Menge zu laden“. Mit der aktuellen Lösung sollen nun Erfahrungen gesammelt werden. Durch den Ausbau der E-Mobilität wird es Baumgartner zufolge „auch in Germersheim weitere Lademöglichkeiten geben“. Der Trend gehe hin zu Schnellladesäulen. „Es ist allerdings offen, wer diese betreibt“, sagt Baumgartner. Für Autobesitzer, die jetzt schon schneller laden wollen, gibt es eine weitere Ladesäule am Luitpold-Platz/Ecke Bismarckstraße.