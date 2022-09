Elektronisch gesicherte Lebensmittelverpackungen sind einer Ladendiebin zum Verhängnis geworden. Eine 55-jährige Germersheimerin steckte am Samstag um 12.15 Uhr aus einem Laden in der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Packungen Räucherlachs in ihre mitgebrachten Einkaufstasche. Bezahlen wollte sie die Ware nicht. Beim Verlassen des Einkaufsmarktes ertönte ein akustischer Alarm. Davon aufgeschreckt, flüchtete die Diebin. Laut Polizei wurde sie von einem Mitarbeiter des Ladens verfolgt. Nach einigen Metern konnte 55-Jährige gestellt werden. Bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme nannte die Ladendiebin die aktuellen Preissteigerungen als Grund für ihr Handeln.