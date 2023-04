Am Sonntag, 7. Mai, ist Weltlachtag und die Lachclubs in Karlsruhe und Ettlingen laden alle Interessierten ein, gemeinsam zu lachen. Nach einer kurzen Einführung in die Methode des Lachyogas wird um Punkt 14 Uhr drei Minuten lang für den Weltfrieden gelacht. Anschließend findet ein Lachspaziergang durch die Günther-Klotz-Anlage mit weiteren Lachstationen statt, zu der natürlich ebenfalls alle herzlich eingeladen sind. Der Weltlachtag wurde von dem indischen Arzt und Begründer des Lachyogas Dr. Madan Kataria bereits im Jahr 1998 als Zeichen für den Weltfrieden ins Leben gerufen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach kommen und mitlachen! Der Treffpunkt für die kostenfreie Veranstaltung ist um 13.45 Uhr an der Europahalle zwischen Halle und Inline-Skate-Platz.