Die Zahl der Corona-Infektionen wächst weiter täglich. Als bestätigte Fälle fließen aber nur die positiven PCR-Tests in die offiziellen Statistiken ein. Die Labore arbeiten vielfach über den Kapazitätsgrenzen. Das für die meisten Fälle im Kreis Germersheim zuständige Labor rät daher dazu, nicht mehr jeden Verdachtsfall zu testen. Auch beim Testen müsse priorisiert werden.

„Die Testkapazitäten sind ausgeschöpft“, sagt Martin Volkmann, Geschäftsführer des MVZ Labors in Karlsruhe, das einen Großteil der PCR-Tests im Landkreis Germersheim auswertet. Die Organisation sei auf 4000 PCR-Tests pro Tag ausgelegt, derzeit kämen aber 5000 Abstriche und mehr pro Tag zur Prüfung in das Labor. Das Karlsruher Labor sei damit nicht allein, „das betrifft alle Labore in der Region“, sagt Volkmann. „Auch bei den bisherigen Infektionswellen kamen wir an Grenzen, aber jetzt in der vierten Welle ist die Situation am schwierigsten.“ Die Rekordzahlen bei den Corona-Infektionen seien unmittelbar spürbar. „Ziemlich parallel mit Anstieg der Infektionszahlen steigen auch die Zahlen bei uns“, sagt Volkmann.